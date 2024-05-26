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Задержан актер из сериала «Бандитский Петербург»
Актера из сериала «Бандитский Петербург» Романа Жилкина задержали за дебош в полиции.

В Санкт-Петербурге задержали актера Романа Жилкина за дебош в отделе полиции. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Отмечается, что пьяный актер вечером в субботу, 25 мая, приехал в отделение с адвокатом и двумя друзьями. Один из них хотел написать заявление на мошенников.

Роману Жилкину сделали замечание, потому что он ходил возле машины полиции. Актер ответил сотрудникам нецензурной бранью и не отошел от авто. Мужчину предупредили об ответственности за нахождение в общественном месте в пьяном виде. Но он не реагировал на замечания.

Мужчину забрали в отдел для вытрезвления и составили административный протокол по статье о появлении в общественном месте в состоянии опьянения.

Адвокат актера Понкратова рассказала телеканалу, что ей не говорили, почему Жилкина задержали на 48 часов. Однако она подтвердила, что сотрудник полиции перед задержанием сказал актеру, что тот находится в общественном месте пьяным.

Фото: кадр из фильма «Отставник. Ближний бой»