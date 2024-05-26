В Рязанской области за сутки произошло 13 пожаров
Пожары зафиксировали в Рязанском, Кораблинском, Касимовском и Кадомском районах.
В Рязанской области за сутки произошло 13 пожаров. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, четыре техногенных пожара произошло в Рязанском, Кораблинском, Касимовском и Кадомском районах.
На тушение мусора и сухой травы ГУ МЧС выезжали девять раз.
Данных о погибших и пострадавших нет.
Напомним, в Рязанской области горела грузовая машина.