В Рязанской области за сутки произошло 13 пожаров

Пожары зафиксировали в Рязанском, Кораблинском, Касимовском и Кадомском районах.

В Рязанской области за сутки произошло 13 пожаров. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, четыре техногенных пожара произошло в Рязанском, Кораблинском, Касимовском и Кадомском районах.

На тушение мусора и сухой травы ГУ МЧС выезжали девять раз.

Данных о погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Рязанской области горела грузовая машина.