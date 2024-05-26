В Рязани неизвестные убили птенцов синицы

Инцидент произошел в сквере на улице Горького. Неизвестные засунули палку в гнездо, из-за чего птенцы погибли.

В Рязани неизвестные убили птенцов синицы. Об этом сообщили во «ВКонтакте» в группе «Звездное крыло».

Инцидент произошел в сквере на улице Горького.

«Гнездо находилось в дупле яблони, стоящей прямо рядом с дорожкой… Когда пошел проверить его [гнездо] в очередной раз, я обнаружил толстую палку, забитую внутрь. Палку я вынул, но птенцы уже погибли, то ли от голода, то ли раздавленные этой самой палкой», — написали в посте.

Фото: «Звездное крыло» во «ВКонтакте»