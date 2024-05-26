В Приморье пациент «скорой» погиб, вылетев из машины во время аварии

В Приморье пациент скорой помощи погиб, вылетев из машины во время аварии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».

ДТП случилось на 113 километре автодороги «Раздольное — Хасан».

По предварительной информации ведомства, в неблагоприятных погодных условиях водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

Отмечается, что пациент выпал из машины и погиб. Кроме того, пострадала женщина-фельдшер. Ее госпитализировали.

Проводится проверка.

Фото: Telegram-канал «Полиция Приморья»