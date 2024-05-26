В Ленобласти мужчина погиб при взрыве баллона с газом

В Ленобласти мужчина погиб при взрыве баллона с газом. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в субботу, 25 мая, в поселке Чолово Лужского района.

По данным телеканала, в подвале частного дома взорвался баллон с газом, из-за чего дом полностью обрушился. По предварительным данным, причина взрыва — неосторожное обращение с баллоном.

На месте происшествия нашли тело мужчины, а также пострадавшую женщину. Ее доставили в больницу.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего выясняются.