В Ленобласти мужчина погиб при взрыве баллона с газом
В Ленобласти мужчина погиб при взрыве баллона с газом. Об этом
Инцидент произошел в субботу, 25 мая, в поселке Чолово Лужского района.
По данным телеканала, в подвале частного дома взорвался баллон с газом, из-за чего дом полностью обрушился. По предварительным данным, причина взрыва — неосторожное обращение с баллоном.
На месте происшествия нашли тело мужчины, а также пострадавшую женщину. Ее доставили в больницу.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего выясняются.