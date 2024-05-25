Жители Солотчи возмутились состоянием пляжа у Лысой горы

«Осталась неделя до открытия купального сезона, а официальный пляж в Солотче на Лысой горе в удручающем состоянии», — возмутился автор поста.

Жители Солотчи в субботу, 25 мая, возмутились состоянием пляжа. Пост об этом опубликовали в группе «Солотча инфо».

«Осталась неделя до открытия купального сезона, а официальный пляж в Солотче на Лысой горе в удручающем состоянии», — возмутился автор поста.

Он добавил, что администрация обещала решить вопрос с уборкой пляжа.

Напомним, открытие пляжного сезона в Рязани запланировали на 1 июня. Ранее также сообщилось, что пляж у Орехового озера непригоден для отдыха.

Фото: «Солотча инфо» во «ВКонтакте»