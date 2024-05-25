В Тамбовской области в ДТП погибли три человека
В Тамбовской области в ДТП погибли три человека. Об этом в субботу, 25 мая,
Авария случилась на 13 километре автодороги «Мичуринск-Староюрьево». По предварительным данным ведомства, столкнулись «Фольксваген Тигуан» и «ВАЗ-2111».
Отмечается, что погибли 75-летний водитель и 72-летняя пассажир «ВАЗа», а также 85-летняя пассажир «Фольксвагена».
Кроме того, пострадали три человека. Их доставили в медучреждение.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.