В Тамбовской области в ДТП погибли три человека

В Тамбовской области в ДТП погибли три человека. Об этом в субботу, 25 мая, сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

Авария случилась на 13 километре автодороги «Мичуринск-Староюрьево». По предварительным данным ведомства, столкнулись «Фольксваген Тигуан» и «ВАЗ-2111».

Отмечается, что погибли 75-летний водитель и 72-летняя пассажир «ВАЗа», а также 85-летняя пассажир «Фольксвагена».

Кроме того, пострадали три человека. Их доставили в медучреждение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.