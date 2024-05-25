В Рязанской области 26 мая ожидаются грозы

Ветер западный, с переходом на северный, 4-9 метров в секунду, днем местами порывы достигнут 15 метров в секунду.

В Рязанской области в воскресенье, 26 мая, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Ветер западный, с переходом на северный, 4-9 метров в секунду, днем местами порывы достигнут 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +4, +9, днем +22, +27 градусов.