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В Рязани припаркованная легковушка выехала на проезжую часть
На кадрах видно, что очевидцы смогли предотвратить последствия инцидента.

В Рязани возле ж/д переезда в Октябрьском городке в пятницу, 24 мая, около 15:00 припаркованная легковушка выкатилась на проезжую часть. Видео инцидента опубликовано в группе «Типичная Рязань».

«Уважаемые автовладельцы! Будьте, пожалуйста, аккуратнее! Благо, в данном случае, все обошлось», — написал автор поста.

На кадрах видно, что очевидцы смогли предотвратить последствия инцидента.