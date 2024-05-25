В Рязани припаркованная легковушка выехала на проезжую часть

На кадрах видно, что очевидцы смогли предотвратить последствия инцидента.

В Рязани возле ж/д переезда в Октябрьском городке в пятницу, 24 мая, около 15:00 припаркованная легковушка выкатилась на проезжую часть. Видео инцидента опубликовано в группе «Типичная Рязань».

«Уважаемые автовладельцы! Будьте, пожалуйста, аккуратнее! Благо, в данном случае, все обошлось», — написал автор поста.

На кадрах видно, что очевидцы смогли предотвратить последствия инцидента.