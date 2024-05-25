В Рязани на улице Забайкальской заметили автомобили спецслужб

В субботу, 25 мая, возле дома № 19 на улице Забайкальской в Рязани заметили автомобили спецслужб. Пост об этом опубликован в группе «Дягилево ВКонтакте».

В субботу, 25 мая, возле дома № 19 на улице Забайкальской в Рязани заметили автомобили спецслужб. Пост об этом опубликован в группе «Дягилево ВКонтакте».

«Не совсем понятно, что происходит, но из всего происходящего понял только, что кого-то вроде не пустили домой, а ту пару с детьми, похоже, белка посетила на отходняках…» — сообщили очевидцы.

Подробности происшествия уточняются.