В Рязани легковушка заблокировала проезд машине скорой помощи с пациентом

Инцидент произошел на улице Зубковой 25.

В Рязани легковушка заблокировала проезд машине скорой помощи с пациентом. Пост об этом появился в группе «ПУВР» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Зубковой, дом № 25, корпус 1.

«[Водитель] не давал проехать скорой, так как скорая мешала проехать ему. В салоне скорой находилась женщина для госпитализации, о чем водитель „Мазды“ был предупрежден», — написали в посте.

Видео: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»