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В России предложили создать единый реестр авиадебоширов
Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов. Об этом она заявила в субботу, 25 мая.

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов. Об этом она заявила в субботу, 25 мая, пишут «Известия».

"В преддверии высокого туристического сезона все чаще стали подниматься вопросы безопасности предоставляемых услуг авиаперевозчиками", — пояснила Школкина.

По ее словам, в своем письме вице-премьеру Виталию Савельеву она предложила создать подобный реестр.

Отдельным вопросом является недопущение на борт самолета заведомо агрессивных пассажиров для обеспечения безопасности других, подчеркнула депутат. Сейчас реестр лиц каждая компания ведет самостоятельно, а данные не синхронизируются.

Это приводит к совершению пассажирами повторных нарушений на борту самолетов других авиакомпаний, подытожила Школкина.