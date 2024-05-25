Актрису Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением в Москве

Артистка находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.

Российскую актрису Маргариту Терехову госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. Об этом сообщила BAZA.

По данным Telegram-канала, в пятницу, 24 мая, народная артистка России почувствовала себя плохо. В сопровождении сестры актрису доставили в Боткинскую больницу в Москве.

Врачи поставили Тереховой диагноз желудочно-кишечное кровотечение. Артистка находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.

Фото: РИА Новости, Илья Питалев