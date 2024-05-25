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В Милославском районе кировчанин ранил ножом вахтовика из Мордовии
Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В поселке Милославское полицейские задержали кировчанина, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции из больницы поступило сообщение о госпитализации 42-летнего мужчины с проникающим ранением брюшной полости. Пострадавший — житель Республики Мордовия, работающий вахтовым методом.

Мужчину опросили. Он сообщил, что травму получил случайно при падении. Оперативники осмотрели указанный участок местности и усомнились в таком происхождении раны, заподозрив криминальный характер.

Правоохранители установили обстоятельства вечера перед госпитализацией. Выяснилось, что накануне в гостинице мужчина распивал алкоголь вместе с коллегой — 61-летним уроженцем Кировской области. Очевидцы слышали, что мужчины выясняли отношения на повышенных тонах.

Коллегу разыскали, он дал признательные показания. По предварительной информации, кировчанин во время ссоры взял нож и нанес оппоненту удары в область живота.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.