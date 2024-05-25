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В Краснодаре 12 учеников пострадали из-за падения кровли школы
Инцидент произошел в субботу, 25 мая, в 8:18. Как уточнил мэр Краснодара Евгений Наумов, ЧП случилось перед торжественной линейкой.

В Краснодаре ураганный ветер сорвал покрытие крыши школы № 29 на улице Рылеева. Пострадали 12 человек, сообщили в краевой прокуратуре.

«Из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия крыши, в результате чего пострадало около 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел в субботу, 25 мая, в 8:18. Как уточнил мэр Краснодара Евгений Наумов, ЧП случилось перед торжественной линейкой последнего звонка.

Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по региону. Они дадут оценку действиям лиц, ответственных за техническое состояние и обслуживание здания.

Точное количество пострадавших устанавливается.

В городе действует штормовое предупреждение по ураганному ветру, его порывы достигают 35 метров в секунду.