В Касимове в массовом ДТП пострадала женщина

Авария случилась возле дома № 1а на улице Восточной.

В Касимове в субботу, 25 мая, в 11:45 произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Автоклуб города Касимов».

Авария случилась возле дома № 1а на улице Восточной. Столкнулись автомобиль «УАЗ», велосипед STELS и «Шкода Октавия».

По словам автора поста, пострадала 33-летняя водитель велосипеда. Она обратилась за медпомощью.

Официальная о произошедшем информация не поступала.

Фото: Telegram-канал «Автоклуб города Касимов»