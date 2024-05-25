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В Ивановской области мужчина напал на двух женщин с ножом

В Ивановской области в субботу, 25 мая, мужчина напал на двух женщин с ножом. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Фурманов. По данным телеканала, мужчина уже давно в ссоре со своей бывшей женой, которая примерно два месяца назад заявила на него в полицию из-за побоев.

По рассказам женщины, муж поднимал руку на нее и их общих детей. Кроме того, он угрожал убийством.

Отмечается, что в субботу, 25 мая, мужчина приехал к бывшей супруге и попросил забрать заявление из полиции. Однако получил отказ, после чего он взял нож и напал на женщину и ее мать.

Как пишет телеканал, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Злоумышленника задержали.

По словам РЕН ТВ, мужчина несколько месяцев назад был задержан. Но его отпустили под подписку о невыезде.