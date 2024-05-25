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Рязанцы смогут увидеть «парад планет»
При этом условия наблюдения будут осложнены Солнцем, близ которого будут находиться планеты.

Рязанцы в ближайшие дни смогут наблюдать «парад планет». Об этом сообщается в группе Rznastro.

«Скоро прямо перед восходом Солнца можно начинать планетную охоту, ведь над горизонтом будут: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран! Все, кроме Венеры, ибо она находится за Солнцем. Так что в ближайшие дни можно будет устраивать охоту на планеты!» — рассказали астрономы.

При этом условия наблюдения будут осложнены Солнцем, близ которого будут находиться планеты.

Отмечается, что «парадами» считаются условия, когда планеты находятся относительно недалеко друг от друга.