Пожар на улице Новоселов устроил шестилетний мальчик

По предварительным данным, виновником пожара в Рязани на улице Новоселов стал шестилетний мальчик, баловавшийся с зажигалкой на балконе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, виновником пожара в Рязани на улице Новоселов стал шестилетний мальчик, баловавшийся с зажигалкой на балконе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Зажигалку и сигареты бабушка оставила на видном месте… Семья успела выйти на улицу и вызвать пожарных», — говорится в сообщении.

Напомним, во время ЧП спасли мужчину, еще шесть человек эвакуировали. Пламя охватило комнату и балконы двух квартир на площади 60 кв. м.

На месте работали 12 специалистов и 4 единицы техники.