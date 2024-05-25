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На западе Москвы женщина зарезала свою мать во время ссоры
36-летняя жительница Москвы убила свою 55-летнюю мать ножом. Об этом сообщает в субботу, 25 мая, столичная прокуратура.

36-летняя жительница Москвы убила свою 55-летнюю мать ножом. Об этом сообщает в субботу, 25 мая, столичная прокуратура.

Преступление произошло в квартире жилого дома на улице Кастанаевской. В ходе конфликта женщина 1988 года рождения нанесла удар ножом своей матери 1969 года рождения, говорится в сообщении.

От полученных ран мать скончалась на месте. Установлено, что виновница сама позвонила в полицию.

Следователи сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемая задержана, ее допрашивают, орудие преступления изъято и передано на экспертизу. Также назначены дактилоскопические и судебно-медицинские экспертизы.