На западе Москвы женщина зарезала свою мать во время ссоры

36-летняя жительница Москвы убила свою 55-летнюю мать ножом. Об этом сообщает в субботу, 25 мая, столичная прокуратура.

36-летняя жительница Москвы убила свою 55-летнюю мать ножом. Об этом сообщает в субботу, 25 мая, столичная прокуратура.

Преступление произошло в квартире жилого дома на улице Кастанаевской. В ходе конфликта женщина 1988 года рождения нанесла удар ножом своей матери 1969 года рождения, говорится в сообщении.

От полученных ран мать скончалась на месте. Установлено, что виновница сама позвонила в полицию.