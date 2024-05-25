Момент падения крыши с краснодарской школы попал на видео

Момент падения кровли со здания школы во время торжественной линейки в Краснодаре попал на видео. Ролик опубликовал телеграм-канал Baza в субботу, 25 мая.

Момент падения кровли со здания школы во время торжественной линейки в Краснодаре попал на видео. Ролик опубликовал телеграм-канал Baza в субботу, 25 мая.

Сильный ветер снес кусок крыши и обрушил на школьников. Пострадали 12 детей. У них переломы, ссадины и порезы. После оказания помощи школьников отпустили, одного ребенка оставили в больнице на неделю.

Напомним, после случившегося было возбуждено уголовное дело.