Касимовец поучаствовал в программе «Поле чудес»

Он попал во вторую тройку участников и подарил ведущему Леониду Якубовичу гостинцы из Касимова.

Артист хора Рязанского музыкального театра Никита Алешин принял участие в программе «Поле чудес» на «Первом канале». Выпуск вышел в пятницу, 24 мая.

Алешин попал во вторую тройку участников и подарил ведущему Леониду Якубовичу гостинцы из Касимова. Также он исполнил «Песенку Бони» из оперетты И. Кальмана «Сильва».

Алешин родился в Касимове. На данный момент живет в Рязани, работает в музыкальном театре артистом и заканчивает музыкальный колледж имени Г. и А. Пироговых.

Касимовец не угадал слово «подаяшка» и не попал в финал.

Полный выпуск программы можно посмотреть по ссылке .

Фото: скриншот из видео программы «Поле чудес»