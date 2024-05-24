В Забайкальском крае 66-летнего пенсионера сбил грузовой поезд

В Забайкальском крае 66-летнего пенсионера сбил грузовой поезд. Об этом написал РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«24 мая 2024 года в ночное время на станции Урульга Забайкальской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован мужчина 1957 года рождения, переходящий пути в неустановленном для этого месте», — сообщила пресс-служба ведомства.

Читинская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств трагедии. В частности, будут проконтролировано соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.