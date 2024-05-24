В ВОЗ назвали количество погибших во время пандемии COVID-19

Уточняется, что из-за коронавируса снизилась ожидаемая продолжительность жизни во всем мире. Средний показатель уменьшился на 1,8 года.

В ВОЗ назвали количество погибших во время пандемии COVID-19. Об этом сообщило издание «Газета.ру».

Всего во время пандемии умерло 12,9 миллиона человек.

Уточняется, что из-за коронавируса снизилась ожидаемая продолжительность жизни во всем мире. Средний показатель уменьшился на 1,8 года.

«В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни во всем мире и средний возраст вернулись к уровням 2016 года, а в 2021 году — до уровней 2012 года», — говорится в докладе организации.

В ВОЗ отметили, что наиболее пострадали Северная и Южная Америка и регион Юго-Восточной Азии. Там ожидаемая продолжительность жизни снизилась примерно на три года.