В спортивной школе «Рязань-ВДВ» закрыли сезон 2023-2024

В четверг, 23 мая, в ДС «Олимпийский» прошло торжественное закрытие сезона для воспитанников спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ».

Перед юным спортсменами и зрителями выступил заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин. Он отметил, что подрастающее поколение демонстрирует отличные результаты на соревнованиях различного уровня как по фигурному катанию на коньках, так и по хоккею.

По словам директора ХК «Рязань-ВДВ» Олега Смирнова, за последние два года школа сделала большой шаг вперед, что подтверждает огромное количество вручаемых наград. Он пожелал спортсменам никогда не сдаваться, идти вперед и защищать дальше честь рязанского региона.

Лучших спортсменов отметили почетными грамотами, среди них победители огромного количества соревнований: Диана Нагайцева, Варвара Березняк, Устинья Бакши, Тимур Жирнов.

В прошедшем сезоне хоккеисты ХК «Рязань-ВДВ» принимали участие сразу в трех первенствах и везде показали отличные результаты.

Впервые рязанские воспитанники вышли на лед в Открытом первенстве Москвы. Хоккеисты 2010 г. р. весь сезон лидировали в своей группе. Заняв первое место и выиграв два переходных матча, спортсмены удостоились чести в следующем году выступать в группе Б, а это значит, что они стали ближе к сильнейшим российским командам. Воспитанники 2015 года рождения приняли участие в Кубке Федерации хоккея города Москвы, где заняли 17 место из 48 команд-участниц, обеспечив себе на следующий сезон место в группе Б первенства Москвы.

Сразу несколько команд отлично выступили в Первенстве Московской области. Воспитанники 2014 года рождения и команда 2009 года рождения стали серебряными призерами в своих возрастных категориях.

Большой прорыв сделали воспитанники 2013 г. р., которые стали победителем Кубка Федерации ЦФО и приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Владислава Третьяка U11».

Сразу 19 воспитанников-юниоров в текущем сезоне окончили обучение в спортивной школе, впереди у них есть возможность играть в Молодежных лигах страны.

Справка:

Спортивная школа ХК «Рязань-ВДВ» обучает детей по 2 направлениям: фигурное катание на коньках и хоккей с шайбой. Уже сейчас можно записать своего ребенка на занятия, позвонив по телефону: 8 (4912)90-44-74