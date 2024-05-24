В Солотче остановили 15-летнего подростка за рулем спортбайка

Отмечается, что за нарушение составили протоколы на родителей несовершеннолетнего.

В Солотче остановили 15-летнего подростка за рулем спортбайка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что за нарушение составили протоколы на родителей несовершеннолетнего.

Напомним, за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей.