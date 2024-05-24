В Рязанской области полицейские проведут рейд «Встречная полоса»

Напомним, за данное нарушение предусмотрено лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев или штраф в 5000 рублей.

В пятницу, 24 мая, в Рязанской области полицейские проведут рейд «Встречная полоса». Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД,

Отмечается, что мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Напомним, за это предусмотрено лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев или штраф в 5000 рублей.