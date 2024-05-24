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В мэрии рассказали, почему решили установить светофоры на улицах Крупской и Черновицкой
Устройства появятся в местах с повышенной опасностью на дорогах.

В Рязани появятся два новых светофора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что устройства установят на перекрестке улиц Народный бульвар и Крупской, а также на участке дороги улицы Черновицкой в районе поворота на завод «Центролит».

По данным администрации, перекресток улицы Крупской и Народного бульвара является сложным, с высокой интенсивностью движения. Там оборудуют транспортные и пешеходные светофоры, обзорные камеры и видеодетекторы транспортных потоков.

На улице Черновицкой в районе поворота на завод «Центролит» располагается много промышленных предприятий. Для обеспечения безопасного перехода через дорогу установят светофор с кнопкой вызова.