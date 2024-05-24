В Рязани район почти на сутки остался без света
Сроки восстановления не называются. В соцсетях отмечается, что электричество отключили 23 мая в районе 16 часов.
В Рязани из-за аварии отключили электричество на семи улицах. Об этом 24 мая сообщили в городских электросетях.
Без света остались улицы:
- 1-й Михайловский проезд;
- 2-й Михайловский проезд;
- 3-й Михайловский проезд;
- Михайловское шоссе;
- Пойменная;
- Пойменный проезд;
- поселок Машинистов.
Сроки восстановления не называются. В соцсетях отмечается, что электричество отключили 23 мая в районе 16 часов.
«Михайловское шоссе. Уже более 20 часов (со вчерашнего дня) в домах нет электричества. Такое длительное отключение и никакой информации. Что случилось, какие меры принимаются, сколько еще это будет продолжаться?!», — говорится в сообщении.