В Рязани район почти на сутки остался без света

Сроки восстановления не называются. В соцсетях отмечается, что электричество отключили 23 мая в районе 16 часов.

В Рязани из-за аварии отключили электричество на семи улицах. Об этом 24 мая сообщили в городских электросетях.

Без света остались улицы:

1-й Михайловский проезд;

2-й Михайловский проезд;

3-й Михайловский проезд;

Михайловское шоссе;

Пойменная;

Пойменный проезд;

поселок Машинистов.

Сроки восстановления не называются. В соцсетях отмечается, что электричество отключили 23 мая в районе 16 часов.

«Михайловское шоссе. Уже более 20 часов (со вчерашнего дня) в домах нет электричества. Такое длительное отключение и никакой информации. Что случилось, какие меры принимаются, сколько еще это будет продолжаться?!», — говорится в сообщении.