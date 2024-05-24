В России обозначился тренд на комплексный подход к здоровью человека

В первом квартале года самыми быстрорастущими отраслями малого и среднего бизнеса стали медицина, услуги красоты и спорт.

В России обозначился тренд на комплексный подход к здоровью человека. Об этом в пятницу, 24 мая, написали «Известия» со ссылкой на результаты исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch, банка Точка и платформы hh.ru.

По данным анализа, медицина, бьюти-сфера и спорт оказались в топе самых быстрорастущих отраслей малого и среднего бизнеса по итогам первого квартала 2024 года. По словам экспертов, основной задачей здравоохранения становится не лечение отдельных болезней, а управление здоровьем людей, что меняет healthy-индустрию, включающую в себя не только медпомощь, но и уход за собой, правильное питание, занятие спортом.

«Быстрый рост всех сегментов healthy-индустрии — общемировой тренд, который также характерен и для России. С каждым годом люди инвестируют всё больше в заботу о себе и своем здоровье. Вместе с этим индустрия становится всё более конкурентной, появляются новые игроки, мы видим это по росту доли МСБ», — сказал коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян.

Согласно исследованию, услуги красоты стали привлекать большое количество предпринимателей, так как стремительно растут новые направления, в том числе инновационные. Спрос на услуги мастеров в этой сфере высокий: в I квартале 2024 года количество обращений в салоны красоты выросло на 14%.

В то же время аналитики объяснили, что на динамику развития сегмента фитнес-услуг оказало влияние несколько факторов, среди которых тренд на здоровый образ жизни, меньшая доступность отдыха за рубежом, рост доходов. Обороты фитнес-клубов выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а число регистраций новых компаний увеличилось на 5%.

Кроме того, в I квартале 2024 года обороты медицинских клиник выросли на 16%. Спрос на медперсонал у компаний МСБ увеличился на 17% по сравнению с I кварталом 2023 года. Аналитики обратили внимание на то, что за последний год выросла популярность корпоративных ДМС, включающих в себя не только поликлиническую помощь, но и стоматологию, телемедицину, психологическую поддержку.