В Москве неизвестные захватили квартиру мужчины, пока тот был в больнице

В Москве неизвестные захватили квартиру мужчины, пока тот был в больнице. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника канала, знакомая жителя столицы устроила его к себе в компанию. В один день мужчине позвонил коллега и попросил дать автомобиль Mercedes-Benz. Он согласился, но, когда сотрудник приехал за ключами от транспортного средства в квартиру потерпевшего, хозяину стало плохо, его доставили в больницу с инсультом.

Ключи от машины остались у коллеги, а квартиру никто не закрыл. На следующий день в жилище приехал сын мужчины и обнаружил внутри 10 незнакомцев, которые заявили, что они являются коллекторами и охраняют квартиру до приезда хозяина. Выгнать людей у него не получилось.

Когда потерпевшего выписали из больницы, ему пришлось три недели жить с неизвестными, поскольку они не уезжали, каждый день обещая, что предоставят мужчине денежные средства на покупку фирмы.

В один из дней хозяин сказал «захватчикам», что ждет в гости женщину, поэтому попросил на время их пойти погулять. Граждане вышли из квартиры, после чего потерпевший закрылся на внутренний замок и никого не впустил. Около недели неизвестные приходили к нему домой и стучали в двери, но в квартиру больше не попали. Мужчина в итоге добрался до полиции и написал заявление.