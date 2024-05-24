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В Москве «БМВ» сбил восьмилетнюю девочку на самокате
Авария произошла на улице Главная.

На востоке Москвы водитель BMW сбил восьмилетнюю девочку на самокате. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция 24 мая.

Авария случилась на улице Главная.

Ребенок на самокате пересекал дорогу по нерегулируемому переходу, ее сбил автомобиль BMW. Уточняется, что девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте аварии находятся специалисты Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.