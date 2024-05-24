В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ сдались в плен

Отмечается, что украинская армия потеряла до 11205 боевиков.

За неделю 67 бойцов ВСУ сдались в плен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что украинская армия потеряла до 11205 боевиков.

Авиация и система ПВО уничтожили два самолета МиГ-29 ВСУ, восемь крылатых ракет SCALP-EG, 356 беспилотников.

ВС России поразили шесть танков, четыре РСЗО «Град» и Vampire, четыре БМП Marder, пять БМП Bradley и три БТР MaxxPro, а также 69 орудий артиллерии, ликвидировали 10 полевых складов ВСУ.