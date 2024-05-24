В Касимове задержали 48-летнюю жительницу Нижегородской области за кражу

Возбуждено уголовное дело.

В Касимове задержали 48-летнюю жительницу Нижегородской области за кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что из дома 46-летней женщины пропали золотые украшения, ориентировочная стоимость которых — 130.000 рублей.

Полицейские нашли свидетелей, которые видели незнакомку, ходящую между дворов.

Правоохранители установили личность и задержали злоумышленницу.

Возбуждено уголовное дело.