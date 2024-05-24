В Госдуму внесли проект о запрете автоматического выписывания штрафов передвижными камерами

По данным авторов инициативы, передвижные камеры часто устанавливают коммерческие компании, которые намеренно завышают показатели погрешности.

В Госдуму внесли проект о запрете автоматического выписывания штрафов передвижными камерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

По данным авторов инициативы, передвижные камеры часто устанавливают коммерческие компании, которые намеренно завышают показатели погрешности.

Отмечается, что водители могут обжаловать такие штрафы, но это потеря времени и сил.