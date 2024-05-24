Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
16°
Сбт, 25
19°
Вск, 26
23°
ЦБ USD 90.25 0.06 24/05
ЦБ EUR 97.88 -0.02 24/05
Нал. USD 86.20 / 99.00 24/05 13:30
Нал. EUR 93.50 / 115.00 24/05 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
Вчера 10:00
1 115
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
11 457
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
3 247
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
13 347
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуму внесли проект о запрете автоматического выписывания штрафов передвижными камерами
По данным авторов инициативы, передвижные камеры часто устанавливают коммерческие компании, которые намеренно завышают показатели погрешности.

В Госдуму внесли проект о запрете автоматического выписывания штрафов передвижными камерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

По данным авторов инициативы, передвижные камеры часто устанавливают коммерческие компании, которые намеренно завышают показатели погрешности.

Отмечается, что водители могут обжаловать такие штрафы, но это потеря времени и сил.