В ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью пострадали четыре человека

Авария произошла в пятницу, 24 мая, в Дубровичах.

В ДТП в Рязанском районе пострадали четыре человека. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в пятницу, 24 мая, примерно в 17:00, в Дубровичах. По предварительной информации, между собой столкнулись Nissan под управлением 46-летней жительницы Рязанской области и рейсовый автобус «ПАЗ», за рулем которого был 63-летний мужчина.

В результате медицинская помощь потребовалась водителю «иномарки», его пассажиру и двум пассажирам автобуса.

По факту случившегося полиция начала проверку.