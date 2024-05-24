В Дагестане девушку заразили гепатитом во время пластической операции

В Дагестане девушку заразили гепатитом во время пластической операции. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил РЕН ТВ.

Уроженка Махачкалы обратилась в клинику, чтобы сделать пластическую круговую подтяжку лица и броулифтинг. По данным местного Роспотребнадзора, в пределах инкубационного периода пациентке провели процедуру без медицинского обследования, а после — не вели круглосуточное наблюдение. В клинике повторно использовали изделия, нестерильные инструменты, применяли просроченные лекарства.

Материалы расследования переданы в правоохранительные органы.