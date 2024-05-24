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С начала 2024 года 789 рязанцев торговали в неположенном месте
Отмечается, что общая сумма наложенных штрафов составила 1 622 900 рублей.

С начала 2024 года 789 рязанцев торговали в неположенном месте. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Отмечается, что общая сумма наложенных штрафов составила 1 622 900 рублей.

Администрация напоминает, что за организацию торговли вне установленных мест придется заплатить физлицам от трех до пяти тысяч рубле, должностным лицам — от 10 до 15 тысяч, юрлицам — от 30 000 до 50 000 рублей.