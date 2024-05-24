Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
17°
Сбт, 25
20°
Вск, 26
23°
ЦБ USD 89.7 -0.55 25/05
ЦБ EUR 97.1 -0.78 25/05
Нал. USD 86.20 / 99.00 24/05 18:30
Нал. EUR 93.50 / 115.00 24/05 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
Вчера 10:00
1 310
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
11 968
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
3 449
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
13 518
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанское минприроды передало УМВД проверку ручья в Гвардейском сквере
Отмечается, что владелец трубы, через которую проводили слив, на данный момент не установлен.

Рязанском министерстве природопользования рассказали, что не стали брать пробы воды в ручье Паника в Гвардейском сквере рядом с улицей Чкалова после сообщений жителей о сливе нечистот. Об этом РЗН. Инфо сообщили в ведомстве.

На ролике, который рязанцы публиковали в соцсетях, видно, что спецмашина сливает в водоем нечистоты через ливневку.

По словам минприроды, во время обследования выяснилось, что труба ведет к павильону «Шаурма», который не работал, а в районе ручья нет ливневой канализации.

«На момент обследования не установлен сброс стоков из трубы в районе детской площадки в Гвардейском сквере. Отбор проб воды в ручье из-за этого нецелесообразен», — отметили в ведомстве.

После проверки материалы направили в отдел МВД по Железнодорожному району, чтобы полицейские нашли владельца трубы.

Напомним, рязанка сняла слив нечистот в ручей Паника. Она отметила, что около ручья есть детская площадка, а в водоеме обитают утки.

Позднее в горадминистрации пояснили, что спецмашины, которая по предположению рязанки сливала нечистоты в ручей, нет на балансе города. Промывку ливневых труб в апреле-мае 2024 года городские службы не проводили.