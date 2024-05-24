Рязанское минприроды передало УМВД проверку ручья в Гвардейском сквере

Рязанском министерстве природопользования рассказали, что не стали брать пробы воды в ручье Паника в Гвардейском сквере рядом с улицей Чкалова после сообщений жителей о сливе нечистот. Об этом РЗН. Инфо сообщили в ведомстве.
На ролике, который рязанцы публиковали в соцсетях, видно, что спецмашина сливает в водоем нечистоты через ливневку.
По словам минприроды, во время обследования выяснилось, что труба ведет к павильону «Шаурма», который не работал, а в районе ручья нет ливневой канализации.
«На момент обследования не установлен сброс стоков из трубы в районе детской площадки в Гвардейском сквере. Отбор проб воды в ручье из-за этого нецелесообразен», — отметили в ведомстве.
После проверки материалы направили в отдел МВД по Железнодорожному району, чтобы полицейские нашли владельца трубы.
Напомним, рязанка сняла слив нечистот в ручей Паника. Она отметила, что около ручья есть детская площадка, а в водоеме обитают утки.
Позднее в горадминистрации пояснили, что спецмашины, которая по предположению рязанки сливала нечистоты в ручей, нет на балансе города. Промывку ливневых труб в апреле-мае 2024 года городские службы не проводили.