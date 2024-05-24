Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с мотоциклом

Авария произошла 11 апреля в 4:10 около станции «Стенькино-2» в Рязани.

Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с мотоциклом и пожарной машиной. Об этом сообщило региональное УМВД.

По предварительной информации, 28-летний мужчина на мотоцикле RACER PANTHER 250 без госзнака наехал на пожарный «Камаз-5662KD АЦ 5,0-100 (43118)», за рулем которого был 34-летний рязанец.

В результате погиб мотоциклист, пассажир мотоцикла получил травмы, его доставили в медучреждение.

«Если Вы стали очевидцем указанного происшествия или располагаете информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в Отдел Nº4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08», — сообщили в ведомстве.