Рязанцы сообщили о детях, которые попрошайничают на Солотчинском шоссе

Двое мальчиков просят деньги на парковке у ТЦ «Круиз».

Рязанцы сообщили о детях, которые попрошайничают на Солотчинском шоссе. Об этом в пятницу, 24 мая, написали очевидцы в Telegram-канале «Ай лав РЗН».

«Уважаемые родители, неужели вы не смотрите, чем занимаются ваши дети? Аккуратно одетые и красивые мальчишки просто попрошайничают у всех деньги. Раньше пытались другие мыть фары, а сейчас просто попрошайки. Чего вы ждёте? Когда заинтересуется опека? Вам самим не стыдно, за то что они делают и что вам скажут, за последствия? У ребенка уже закладывается не трудолюбие и желание учится и работать, а просто ходить от машины к машине», — высказались пользователи.