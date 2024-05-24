Рязанцы обеспокоились запретом парковки велосипедов в центре города

«Вместо того, чтобы поощрять строительство велопарковок, хотят запретить их по всему центру», — сообщил рязанец.

Рязанцы обеспокоились запретом парковки велосипедов в центре города. Соответствующий пост появился в группе «ВелоРязань» «ВКонтакте».

"Я уточнил в комитете, действительно ли предлагаемые изменения касаются всех велосипедов, или речь идет только о прокатных? Мне ответили, что предлагают запретить стоянку для всех", — написал автор.

Отмечается, что запрет на парковку велосипедов может касаться таких мест, как Почтовая, Лыбедский бульвар, парки (Лесопарк, ЦПКиО и остальные пешие зоны отдыха), Малое шоссе и многое другое, а также у зданий органов власти.

«Вместо того, чтобы поощрять строительство велопарковок, хотят запретить их по всему центру», — сообщил рязанец. По данным жителя, еще раз вопрос продумают до заседания Рязанской гордумы.