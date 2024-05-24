Рязанцев предупредили о рейде Госавтоинспекции «Чистые стекла»

Нарушителям грозит штраф 500₽.

Рязанцев предупредили о рейде Госавтоинспекции «Чистые стекла». Информацию разместила пресс-служба УГИБДД по региону.

Мероприятия пройдут в пятницу, 24 мая. Инспекторы будут выявлять транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

С начала рейдов зафиксировано более 20 таких нарушений. Водители привлечены к ответственности.

Напомним, за нарушение установленный требований к стеклам автомобиля грозит штраф 500₽.