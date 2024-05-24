Россиянам назвали самое выгодное направление для отдыха в Европе

Дешевле всего туристам обойдется бронь отелей в Италии.

Россиянам назвали самое выгодное направление для отдыха в Европе. Об этом в пятницу, 24 мая, написала Лента.ru со ссылкой на сервис «Яндекс Путешествия».

Самой бюджетной страной, по данным аналитиков, стала Италия. Остановиться на одну ночь в гостинице можно в среднем за 5 300₽. По сравнению с первым кварталом цены на отели в стране упали на 62%, отмечают эксперты.

Среди стран дальнего зарубежья самые доступные варианты проживания предлагают Филиппины. Ночь в местной гостинице обойдется туристам всего в 4 900₽. Немного больше придется заплатить за проживание в отелях Мексики и Вьетнама — 6 100₽ и 6900₽ соответственно.

Сейчас лидером среди самых популярных зарубежных курортов у россиян является Абхазия. Количество бронирований в отелях на июнь уже в три раза превышает показатели 2023 года, рассказали туроператоры.