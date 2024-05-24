Орбан: Европа готовится к войне с Россией
Орбан сообщил, что в настоящее время рабочие группы в штабе НАТО изучают, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.
Заявления западных политиков и журналистов говорят о том, что Европа готовится к войне с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, пишет РИА Новости.
Политик отметил, что не считает вероятным нападение России на страну НАТО, а разговоры о «российской угрозе» — маневр Запада для подготовки к вступлению в войну.
Орбан сообщил, что в настоящее время рабочие группы в штабе НАТО изучают, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.