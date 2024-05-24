Норвегия запретила транзитные поездки для россиян с 29 мая

Ранее страну можно было посетить по визам других стран шенгенского соглашения.

Норвегия запретила транзитные поездки для россиян с 29 мая. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

Отмечается, что россияне смогут посетить страну только по рабочей или учебной визе, для встречи с близкими родственниками или при наличии ВНЖ.

Ранее Норвегию можно было посетить по визам других стран шенгенского соглашения.