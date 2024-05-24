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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 25-26 мая
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене филармонии выступит коллектив Белгородской государственной филармонии ансамбль песни и танца «Белогорье». Артисты представят программу «Белгородские карагоды».

В ДК «Приокский» новую программу представит Народный любительский художественный коллектив Рязанской области мужской камерный хор «Любомир».

25 мая на три часа детская площадка «М5 Молл» будет отдана всем тем, кто любит японское аниме. В программе: конкурс косплея, дефиле, профессиональные фото в ярких образах.

В Лесопарке пройдет большой семейно-спортивный праздник — благотворительный забег «Спорт во благо».

25 мая в ЦПКиО пройдет исторический фестиваль «Русский век». В этом году он будет посвящен 225-летнему юбилею А.С. Пушкина.

В клубе Deep пройдет вечеринка «Последний звонок».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».