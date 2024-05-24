36-летнего рязанца осудят за смертельное ДТП

Скончались двое пассажиров, еще четверо получили травмы.

36-летнего рязанца осудят за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в январе 2024 года мужчина двигался по трассе М-5 «Урал», в его машине находились шесть пассажиров.

Отмечается, что рязанец превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся автопоездом.

В результате ДТП двое пассажиров скончались, еще четверо получили травмы.

Уголовное дело направили в суд.