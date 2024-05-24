27-летнюю рязанку задержали за кражу денег с утерянной банковской карты

Возбуждено уголовное дело.

27-летнюю рязанку задержали за кражу денег с утерянной банковской карты. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился 43-летний рязанец. Он рассказал, что на его телефон начали поступать сообщения о покупках, которые он не совершал. При осмотре вещей рязанец увидел пропажу карты. Он предположил, что выронил ее. Также мужчина заблокировал карту, однако к этому за час списали более пяти тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена женщина, подозреваемая в хищении денежных средств. Ей оказалась 27-летняя ранее судимая местная жительница», — указано в публикации.

По предварительной информации, девушка нашли карту на улице. Она подобрала ее, не попыталась вернуть ее. Также рязанка совершила несколько покупок.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».