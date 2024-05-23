В Тюмени нашли труп утонувшего мужчины

В Тюмени нашли труп утонувшего мужчины. Об этом сообщило МЧС Тюменской области.

Уточняется, мужчина пропал без вести 14 мая 2024 года.

«23 мая 2024 года поступило сообщение о том, что в Тюмени, на реке Тура в районе улицы Судостроителей, обнаружено тело без признаков жизни. Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, прибывшие на место вызова, обследовали прибрежную территорию и обнаружили тело мужчины», — сообщило ведомство. Оно начало расследование.